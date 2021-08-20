Глава налоговой милиции официально назначен директором БЭБ

Кабинет министров на закрытом заседании в пятницу назначил директором Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадима Мельника, который до последнего времени возглавлял Государственную фискальную службу (ГФС, координирует работу налоговой милиции).

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №977-р от 20 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Мельник назначен на должность директора БЭБ сроком на пять лет.

Другим своим распоряжением №976-р от 20 августа Кабмин уволил его с должности главы ГФС.

Полковник налоговой милиции Вадим Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого занимал разные должности в структуре налоговой милиции. Возглавляет ГФС с конца 2020 года.

Ранее Мельник отмечал, что сотрудники налоговой милиции также могут перейти на работу в БЭБ, поскольку для этого нет ограничений.

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Как сообщалось, ранее советник главы Офиса президента Андрея Ермака и глава комиссии по отбору директора Бюро Тимофей Милованов объявил, что в финал конкурса вышли глава Государственной фискальной службы (ГФС, координирует работу налоговой милиции) Вадим Мельник, член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи. Теперь одного из этих кандидатов Кабмин должен назначить руководителем создаваемого ведомства.

Напомним, Верховная Рада приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины" 28 января. Новый орган должен сконцентрировать функции по расследованию экономических преступлений, забрав их у налоговой милиции, Нацполиции и СБУ.

При этом депутаты продлили работу налоговой милиции еще на полгода, так как ее полномочия должны были прекратиться вместе в вступлением в силу закона о Бюро экономической безопасности.

Ранее в Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) предупреждали об опасности, что создание Бюро экономической безопасности (БЭБ) может просто поменять название налоговой милиции и позволит трудоустроить якобы в новом органе нынешних сотрудников ГФС.