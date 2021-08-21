Зеленский подписал изменения о порядке помилования коррупционеров

Президент Владимир Зеленский подписал указ №373/2021 "О внесении изменений в Положение о порядке осуществления помилования".

Документ обнародовали на сайте Офиса главы государства.

В частности, указ предусматривает, что осужденные за совершение коррупционных уголовных правонарушений, нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под воздействием лекарственных средств могут быть помилованы после фактического отбытия ими сроков, установленных ч.3 ст. 81 Уголовного кодекса Украины об условно-досрочном освобождении.

Также в указе говорится, что ходатайство о помиловании может быть подано членом Комиссии при президенте страны по вопросам помилования, омбудсменом, советниками - уполномоченными президента по правам детей и по вопросам безбарьерности. Ходатайство подается непосредственно в Офис президента.

Кроме того, изменения предусматривают, что заседание Комиссии по помилованию при наличии технических средств может проводиться дистанционно в режиме видеоконференции.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.