Хмельницкая АЭС подключила первый энергоблок после завершения ремонта

После окончания планово-предупреждающего ремонта, в 04:35 21 августа, энергоблок №1 Хмельницкой атомной электростанции подключили к энергосети Украины.

Об этом сообщает пресс-служба станции.

Напомним, что ремонт длился 127 дней. В частности, планировалось провести капитальный ремонт реактора, в том числе полную выгрузку активной зоны; эксплуатационный контроль металла и техническое свидетельство корпуса реактора.

В то же время, энергоблок №2 работает на мощности 992 МВт. С начала месяца было произведено 469,15 млн кВт-час электроэнергии, добавили в сообщении электростанции.

Радиационное состояние на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменилось, находится на уровне, соответствующему нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.