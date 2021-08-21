Более 5 миллионов украинцев получили первую дозу вакцины против COVID-19

Более 5 млн украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за прошедшие сутки были вакцинированы 147 118 украинцев. В частности, первую дозу получили 60 970 людей, вторую – 86 148.

Отмечается, что 20 августа работали 957 мобильных бригад, а также 2 732 пункта и 329 центров вакцинации.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине было привито 5 032 722 человека. Полностью иммунизированы уже 3 066 426 украинцев. Всего было совершено 8 099 146 прививок.

Ранее сообщалось, что в течение недели Украина получила более 796 тыс. доз вакцины AstraZeneca. В частности правительство Греции поставило 100 тыс. доз, Польши – 650 400 доз, Литвы – 46 тыс. доз.