Украина готова к отопительному сезону на 72%, – Минрегион

Уровень подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону превысил 70%.

Об этом сообщил директор Департамента коммунальных услуг и коммунального обслуживания Министерства развития громад и территорий Андрей Ведмидь, передает пресс-служба министерства.

"В середине августа уровень подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к стабильной работе в осенне-зимний период должен достичь 70%. Сегодня ми видим, что темпы подготовки удовлетворительны во всех областях страны и соответствуют рекомендованным показателям. Фактически к отопительному сезону подготовлены 71,5% домов", – отметил он.

Кроме того, по информации облгосадминистраций, удовлетворительной также является подготовка непосредственно объекты теплоснабжения. Также отмечается, что стабильно готовят и объекты водопроводно-канализационного хозяйства, водопроводных и канализационных сетей, насосных станций, очистительных сооружений, скважин и так далее.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что отопительный сезон 2021/2022 годов начнется вовремя.