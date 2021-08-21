СНБО поручил Кабмину разобраться с долгами авиакомпании МАУ Коломойского

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету министров предпринять меры, чтобы предотвратить возможную внезапную остановку полетов крупнейшей украинской авиакомпании МАУ из-за ее неудовлетворительного финансового состояния.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после заседания Совета 20 августа, передает отраслевое издание avianews.com.

"На это Кабинету министров отводится месяц, чтобы мы с вами были уверены – у нас ни в каком случае не повторится ситуация, которую в свое время имели с "АэроСвитом", – отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, Кабмин также должен изучить ситуацию с ростом задолженности МАУ перед государственными предприятиями – аэропортом "Борисполь" и "Украэрорухом", а также с невыплатой авиакомпанией сборов в государственный авиационный спецфонд.

Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" завершила 2020 год с убытком в 4,52 млрд грн против 1,65 млрд грн прибыли в 2019 году. Однако за первое полугодие 2021 года компания получила 21,7 млн грн чистой прибыли.

В 2019 году на возможную национализацию МАУ намекнул президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы можем спокойно национализировать нашу крупную авиакомпанию. И я знаю, что все собственники будут только счастливы, чтобы не платить по долгам. На мы им пока такое счастье не предоставим", – заявил Владимир Зеленский, не уточнив названия авиакомпании.

По состоянию на осень 2019 года задолженность авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) за аэронавигационное обслуживание с учетом штрафных санкций составляла около 1 млрд грн. Авиакомпания Игоря Коломойского и партнеров была единственным крупным должником перед "Украэрорухом" по уплате авиационных сборов и оспаривала их в суде. Чтобы исключить возможность МАУ уклоняться от уплаты обязательных платежей Верховная Рада в 2020 году приняла отдельный закон.

Напоминм, "АэроСвит" – украинская авиакомпания, обанкротившаяся в конце 2012 года, оставив после себя 8,4 млрд грн долгов. Была одним из основных украинских авиаперевозчиков. После ее банкротства большинство направления и самолетов перешли к авикомпании МАУ.

"АэроСвит" контролировал бывший акционер "Приватбанка" Игорь Коломойский, что он лично признал, как и покупку акций МАУ у экс-вице-премьера Бориса Колесникова.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.