Завтра в Киеве запретят движение транспорта на некоторых улицах. ИНФОГРАФИКА

23 августа в Киеве запретят движение транспорта по ряду улиц.

Об том говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

С 16:00 до 18:00 будет ограничено движение транспортных средств по ул. Лаврской (на участке от ул. Цитадельной до Аллеи Героев Крут).

Также с 22:00 22 августа до окончания мероприятий 24 августа запретят движение транспорта на время проведения мероприятий на участках улично-дорожной сети: Петровская аллея, Парковая дорога от Петровской аллеи до Аскольдовой могилы.

С 06:00 23 августа до окончания мероприятий 24 августа запретят движение транспорта на ул. Михаила Грушевского (от перекрестка ул. Садовой до Крепостного пер.), ул. Липской (от ул. Михаила Грушевского до ул. Институтской).

С 06:00 23 августа до окончания мероприятий перекроют движение на ул. Шелковичной (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского), ул. Владимирской (от перекрестка ул. Большой Житомирской в ​​б-ру Тараса Шевченко), Рыльском пер. (От перекрестка ул. Стрелецкой до ул. Владимирской), ул. Ярославов Вал (от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Малой Житомирской (от Владимирского проезда в Михайловское пер. (Кроме общественного транспорта), ул. Лысенко (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Ярославов Вал), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул. Леонтовича).

Кроме этого, с 06:00 23 августа до окончания мероприятий ограничат движение от моста Метро по Набережном шоссе до Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, Днепровского спуска, ул. Институтской (от ул. Садовой до Крепостного пер.), ул. Михаила Грушевского (от Европейской пл. до ул. Садовой), Крепостного пер., ул. Михаила Грушевского (от Крепостного пер. до ул. Ивана Мазепы), ул. Ивана Мазепы до ул. Лаврской, ул. Лаврской до ул. Старонаводницкой, ул. Старонаводницкой, ул. Крещатик (от б-ра Тараса Шевченко к Европейской пл., ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул. Крещатик), Майдан Незалежности (от ул. Крещатик до ул. Костельной), ул. Михайловской, ул. Большой Житомирской (от ул. Михайловской до ул. Олеся Гончара), ул. Садовой.

Также 23 августа закроют вход и выход станции метро "Золотые ворота", который расположен на ул. Владимирской. В связи с временным запретом транспортного движения на улицах Грушевского и Владимирской 23 августа в течение дня возможно временное приостановление движения автобусов №24, 62 и троллейбусов №6, 16, 18.