Зеленский анонсировал консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина инициировала консультации с Европейской комиссией и Германией по строительству и введению в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2".

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"В соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским союзом мы инициировали проведение консультаций с Европейской Комиссией и правительством ФРГ в ближайшее время", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Германия выступает за новые санкции против РФ, если она попытается использоваться "Северный поток-2" как оружие.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года (когда завершается текущий контракт) зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута.

Как сообщалось, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, "не очень верит" в то, что все обязательства по соглашению между США и Германией об условиях запуска "Северного потока-2" будут выполнены.