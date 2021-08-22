Украина рассчитывает на поставку оружия из Германии, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает рассчитывать на поставки оружия из Германии.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Мы обращались относительно поставок (в Украину) оружия к немецкому правительству и в том или ином виде получали отказы, потому я действительно очень хотел бы, и мы действительно работаем - в рамках учений, в рамках НАТОвских учений. Действительно, и Европа, и Германия нас поддерживают. Однако нам нужны очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы все еще на это действительно сильно рассчитываем и ожидаем", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что в настоящее время не хотел бы перечислять все важные вещи.

"Но в рамках наших договоренностей с Германией и сотрудничества с НАТО Украина ожидает и снайперских винтовок, и еще много вещей, кроме флота, и военных катеров, которые мы бы хотели получить от наших партнеров. Это предстоящий большой и долгий разговор", - подчеркнул глава государства.