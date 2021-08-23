"Нафтогаз" подписал меморандум о развитии водородных проектов с немецкой RWE

НАК "Нафтогаз Украины" и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз", "обе компании договорились проанализировать возможности взаимовыгодного сотрудничества по созданию полной цепи стоимости "зеленого" водорода и его производных, таких как аммиак, которые производятся в Украине".

"В частности, речь идет о развитии проектов по производству и хранению зеленого водорода и аммиака в Украине и их импорта в Германию", – сказано в сообщении.

Отмечается, что данное направление "особенно актуально в контексте инициативы H2Global, в рамках которой немецкое правительство анонсировало планы поддержать импорт в Германии зеленого водорода, изготовленного за пределами ЕС".

"Кроме того, "Нафтогаз" и RWE договорились сотрудничать в изучении коммерческих возможностей для продажи украинского зеленого водорода на европейских рынках, сосредоточив внимание на основных рынках RWE. Партнеры также рассмотрят возможность совместного взаимодействия по обмену знаниями и технических аспектов развития цепочки создания стоимости зеленого водорода", – подчеркивают в компании.

Как сообщалось, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, "не очень верит" в то, что все обязательства по соглашению между США и Германией об условиях запуска "Северного потока-2" будут выполнены.