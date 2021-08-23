У "Центрэнерго" нет денег на закупку угля, – Министерство энергетики

Министерство энергетикти обратилось к государственным банкам с просьбой предоставть кредит государственному ПАО "Центрэнерго" для закупки угля для прохожднния отопительного сезона.

Об этом шла речь во время совещания под председательством министра энергетики Германа Галущенко, передает пресс-служба министерства.

Галущенко констатировал, что сегодня "Центрэнерго" не имеет финансовой возможности обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет.

"Для стабильного прохождения отопительного сезона нам нужно слаженное сотрудничество всех государственных учреждений. Особеноо в этот года, когда мы должны работать в изолированном режиме. Поэтому рассчитываем на поддержку государственных банков в предоставлении специальных условий кредитования для своевременной закупки угля генерацией", – отметил Галущенко.

Как сообщалось, на минувшей неделе Министерство энергетики утвердило новый помесячный график накопления угля для ТЭС и ТЭЦ, поручив накопить к началу отопительного сезона 3,05 млн тонн топлива, что более чем в два раза превышает пиковый показатель предыдущего графика (1,41 млн тонн).

При этом по данным "Укрэнерго", ситуация с накоплением угля остается критической – запасы угля газовой группы на складах ТЭС вдвое меньше предусмотренного предыдущим графиком Минэнерго объема.