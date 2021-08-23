Новини

У "Центрэнерго" нет денег на закупку угля, – Министерство энергетики

5 67426
У "Центрэнерго" нет денег на закупку угля, – Министерство энергетики
Министерство энергетикти обратилось к государственным банкам с просьбой предоставть кредит государственному ПАО "Центрэнерго" для закупки угля для прохожднния отопительного сезона.

Об этом шла речь во время совещания под председательством министра энергетики Германа Галущенко, передает пресс-служба министерства.

Галущенко констатировал, что сегодня "Центрэнерго" не имеет финансовой возможности обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет.

"Для стабильного прохождения отопительного сезона нам нужно слаженное сотрудничество всех государственных учреждений. Особеноо в этот года, когда мы должны работать в изолированном режиме. Поэтому рассчитываем на поддержку государственных банков в предоставлении специальных условий кредитования для своевременной закупки угля генерацией", – отметил Галущенко.

Как сообщалось, на минувшей неделе Министерство энергетики утвердило новый помесячный график накопления угля для ТЭС и ТЭЦ, поручив накопить к началу отопительного сезона 3,05 млн тонн топлива, что более чем в два раза превышает пиковый показатель предыдущего графика (1,41 млн тонн).

При этом по данным "Укрэнерго", ситуация с накоплением угля остается критической – запасы угля газовой группы на складах ТЭС вдвое меньше предусмотренного предыдущим графиком Минэнерго объема.

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

Топ коментарі

  • ватникобой
    при Порохе у Центрэнерго деньги на закупку были, а при Короле Шуте гороховом вдруг закончились. Надо же
  • Иван Иван 31509c93
    надо просто перестать воровать
  • I D 1f3b7626
    У "Центрэнерго" нет денег на закупку угля..Коли читаю такий заголовок, то ще раз впевнююсь в тому, який же ПІДАРАС наш президент Зеленський..Я був в свій час на одній з станцій яка належить Центрэнерго, коли відбувався перевід на ігшу марку вугілля і відповідно йшла модернізація блоків за декількох ТЕС. Тоді до речі ці станції мали непоганий прибуток. Це був рік 2017-2018. Пам'ятаєте хто тоді був президентом?? Надіюсь ви задоволені своїм вибором.....Зеленський - ПІДАРАС...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини