Вручение семи новых наград от Зеленского обошлось госбюджету в 6,7 миллиона

Государственное предприятию "Центр защиты информационного пространства Украины" 12 августа по переговорной процедуре заключило соглашение стоимостью 6,7 млн грн на разработку и реализацию креативной коммуникационной кампании и концепции "Торжественного мероприятия по награждению выдающихся деятелей Украины "Национальная легенда".

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Более половины денег направлено на создание мини-фильмов (1,69 млн грн), видеодекорации (0,8 млн грн) и инсталляции (0,44 млн грн), а также техническое обеспечение трибютов (1,44 млн грн).

Знак отличия "Национальная легенда Украины" изготавливается из золота и имеет вид стилизованного цветка, лепестки которого покрыты синей и желтой эмалью. Согласно утвержденному Владимиром Зеленским положении об отличии, в центре награды содержится рельефное изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого.

Еще 1,67 млн грн освоят по статье "обеспечение наградами". Однако в обнародованном смете нет никаких данных кому и по какой цене было заказано изготовление знаков отличия.

Режиссер мероприятия получит 99,9 тыс. грн, музыкальный продюсер – 66,6 тыс грн. Разработка сценария торжества обошлась в 83 тыс грн.

В рамках этого мероприятия президент Владимир Зеленский вечером 22 августав Мариинском дворце вручил учрежденную им же награду "Национальная легенда Украины" семи выдающимся деятелям.

Подрядчиком работ было выбрано ООО "Ивент агентство "ПМ продакшн", это первый государственный подряд фирмы, владельцами которой являются киевляне Юрий Кошель и Марина Семенова. В открытых источниках нет информации о таких деятелей рынка.

Они же являются владельцами ООО "ПКС", которое также получило подряд стоимостью 19,5 млн грн на "Торжественный концерт в Киеве по случаю 30-й годовщины независимости Украины при участии президента Украины, руководителей органов государственной власти, представителей органов местного самоуправления, дипломатического корпуса иностранных государств, общественности, дипломатического корпуса, международных организаций, украинской диаспоры, ученых, творческой интеллигенции, духовенства".