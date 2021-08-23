"Газпром" планирует завершить укладку "Северного потока-2" до 12 сентября, – Bloomberg

Завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2" в водах Германии судном-трубоукладчиком "Фортуна" запланировано на 12 сентября.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на морские власти ФРГ, передает РБК.

Согласно извещению для мореплавателей, которое разослало Управление по водному сообщению и судоходству Германии, "Фортуна" будет работать в немецких водах на участке протяженностью около 13-14 км. Срок действия извещения – до 12 сентября включительно.

Как отмечает российское информагентство "РИА Новости", аналогичное извещение было опубликовано Службой навигационных уведомлений Эмдена. В нем указаны такие же координаты участка, на котором будет работать трубоукладчик в период до 12 сентября.

Согласно данным портала Marine Traffic, "Фортуна", ранее работавшая в водах Дании, теперь находится в территориальных водах Германии. Рядом с ней находятся еще несколько судов под российским флагом.

"Фортуна" приступила к работам по морским испытаниям в датских водах в середине января, а строительство участка газопровода началось 6 февраля. Оператор проекта Nord Stream AG сообщал, что "Фортуна" проложит участок нитки протяженностью 147 км к югу от датского острова Борнхольм, эта линия газопровода соединится с секцией в немецких территориальных водах.

22 августа трубоукладочная баржа покинула исключительную экономическую зону Дании и отправилась в воды Германии.

Как сообщалось, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что 4 июня была завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2".

Напомним, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, "не очень верит" в то, что все обязательства по соглашению между США и Германией об условиях запуска "Северного потока-2" будут выполнены.

Оператором проекта "Северный поток-2" является компания Nord Stream 2 AG, которая на 100% принадлежит российскому "Газпрому".