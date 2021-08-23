Кабмин сменил главу Объединенной горно-химической компании перед приватизацией

Кабинет министров согласовал назначение временно исполняющим обязанности председателя правления АО "Объединенная горно-химическая компания" члена правления Егора Перелыгина.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №970-р от 20 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, и.о. главы компании сменен по предложению Фонда государственного имущества.

Сейчас и.о. главы правления ОГХК на сайте компании укзан Михаил Макаров, а его первым заместителем – Александр Гладушко.

Как сообщалось, аукцион по приватизации ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) запланирован на 31 августа. Стартовая цена предприятия составит 3,7 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – в связи с коронакризисом и карантином. Аукцион по приватизации ОГХК ранее был запланирован на конец первого-начало второго квартала 2021 года. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise, договор с которым был подписан в сентябре 2018 года.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.