Суд арестовал задержанного на взятке члена Комиссии по азартным играм с залогом в 5 миллионов
Как сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда, в случае внесения залога задержанный будет обязан носить электронный браслет..
При условии внесения залога к подозреваемому также будет применяться ряд процессуальных обязанностей.
Срок действия меры пресечения определен до 18 октября включительно.
Как сообщалось, детективы НАБУ в пятницу, 20 августа, задержали действующего члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) при получении неправомерной выгоды в размере $90 тыс., которые он требовал за выдачу разрешений на размещение двух залов игровых автоматов.
По данным Цензор.НЕТ, задержанным оказался Евгений Гетьман, который в это время был и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр, а также действующим офицером СБУ и доверенным лицом Ивана Баканова.