Убытки Украины от оккупации Крыма оценили в $100 миллиардов, – Шмыгаль

Совокупные потенциальные убытки Украины от оккупации Крымского полуострова РФ оцениваются в $100 млрд.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время саммита Крымской платформы, передает пресс-служба Кабмина.

"Общие потенциальные убытки оцениваются экспертами в размере более $100 млрд. Это утраченные природные ресурсы, активы государства, промышленность, а главное – негативные последствия для людей, страдающих от политики страны-агрессора", – сказал премьер.

Он также отметил ухудшение экологии на полуострове в результате его оккупации и добавил, что в результате политики милитаризации и выкачивания ресурсов временно оккупированный Крым находится на грани экологической катастрофы.

"Вопросы экологии – это вопросы безопасной жизни украинцев на полуострове и в целом экологических проблем для всего Черноморского региона. Дом миллионов украинцев превращается фактически в военную базу и режимный оккупационный объект. Это еще раз свидетельствует о глобальности проблемы и угрозу не только для Украины, но и для наших европейских соседей", – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер заверил, что решение вышеуказанных проблем будут постоянно на повестке дня в пределах Крымской платформы, а также на постоянном контроле правительства, президента и украинского парламента.