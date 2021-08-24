Дорогу из Киева в аэропорт "Борисполь" открыли после ремонта. ФОТО

Автомагистраль между Киевом и аэропортом "Борисполь" открыли после ремонта для работы с максимальной пропускной способностью. Теперь для автомобилей доступны по четыре полосы движения как в направлении "Борисполя", так и в сторону Киева.

Фотографии отремонтированной дороги опубликовал куратор программы президента "Большое строительство" Юрий Голик, передает avianews.com.

По словам Голика, полностью завершен ремонт дорожного полотна, но строители пока продолжают монтаж освещения и другие работы. Среди них - нанесение разметки.

Замену верхнего слоя асфальта на 18-км участке дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский, по которой автомобили ездят из столицы в "Борисполь", начали 23 июня. Из-за этого пропускная способность трассы стала меньше в два раза - каждому направлению отдали по две полосы. Это приводило к возникновению тянучек и пробок в течение всего срока работ.

Голик объяснил необходимость ремонта тем, что на трассе каждый год увеличивалось число латок, а ремонт именно сейчас обойдется дешевле, чем если его произвести позже.

Он также объяснил проведение работ в пиковый сезон отпусков летом тем, что весной это было невозможно из-за проведения тендерных процедур, а зимой дороги не ремонтируют.