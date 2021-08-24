Дорогу из Киева в аэропорт "Борисполь" открыли после ремонта. ФОТО
Фотографии отремонтированной дороги опубликовал куратор программы президента "Большое строительство" Юрий Голик, передает avianews.com.
По словам Голика, полностью завершен ремонт дорожного полотна, но строители пока продолжают монтаж освещения и другие работы. Среди них - нанесение разметки.
Замену верхнего слоя асфальта на 18-км участке дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский, по которой автомобили ездят из столицы в "Борисполь", начали 23 июня. Из-за этого пропускная способность трассы стала меньше в два раза - каждому направлению отдали по две полосы. Это приводило к возникновению тянучек и пробок в течение всего срока работ.
Голик объяснил необходимость ремонта тем, что на трассе каждый год увеличивалось число латок, а ремонт именно сейчас обойдется дешевле, чем если его произвести позже.
Он также объяснил проведение работ в пиковый сезон отпусков летом тем, что весной это было невозможно из-за проведения тендерных процедур, а зимой дороги не ремонтируют.