Россия увеличила поток по газопроводу "Ямал-Европа" почти в два раза

Физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" вечером 23 августа вырос почти в два раза по отношению к уровню предыдущих трех дней.

Об этом свидетельствуют данные немецкого газотранспортного оператора Gascade, передает Интерфакс.

Если с утра 20 августа физический поток газа на входе в ГТС Германии оставался на уровне 1,5 млн кубометров в час, то за час с 16:00 до 17:00 по московскому времени он вырос до 2,7 млн кубометров в сутки.

5 августа произошла крупная авария на уренгойском заводе "Газпрома". С этого дня поставки на входе в газотранспортную систему Германии в среднем составляли около 1,5 млн кубометров в час (в воскресенье поток снижался и до 1,4 млн кубометров в час). Из-за пожара завод полностью остановил прием сырья - это привело к существенному снижению добычи "Газпрома". Компании пришлось экстренно начать отбор из подземных хранилищ в Европе и России; снизились физические поставки газа на экспорт по газопроводу "Ямал-Европа", который находится в том же газотранспортном коридоре, что и аварийный завод.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км идет от российского Торжка до немецкого Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или около 100 млн куб. м в сутки.

Вплоть до 2019 года на время ремонта "Ямала – Европы" и "Северного потока" российский "Газпром" увеличивал прокачку газа через Украину. В 2020 году этого впервые не произошло - вся недопоставка была компенсирована отбором газа из хранилищ в Европе. В 2020 году это немного облегчило ситуацию на рынке, так как ПХГ Европы были переполнены.

Однако в этом году ситуация противоположная – наполненность хранилищ ЕС находится на минимальном уровне за историю наблюдений (48,76% по данным Gas Infrastructure Europe по итогам 4 июля), что на 15,4 пунктов ниже среднего значения за последние пять лет.