Евросоюз увеличит гуманитарную помощь для афганцев в 4 раза

Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз увеличит гуманитарную помощь для афганцев.

Об этом фон дер Ляйен сообщила в Twitter. передает Deutsche Welle.

По словам главы Еврокомиссии, из бюджета ЕС будет выделено более 200 млн евро на поддержку вместо 50 млн есро, которые планировались изначально. Как отметила фон дер Ляйен, эту помощь окажут людям в Афганистане, а также беженцам.

Решение об увеличении помощи афганцам будет официально объявлено позднее 24 августа во время экстренного саммита стран "Большой семерки", который созвали по просьбе Великобритании из-за увлечения талибами власти в Афганистане.

В "Большую семерку" входят США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Япония и Канада. Также в заседаниях G7 на постоянной основе участвуют высокопоставленные ЕС.