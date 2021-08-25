Украина в июле сохранила 14 место в рейтинге мировых производителей Worldsteel

Украина по итогам работы металлургических предприятий в июле 2021 года нарастила производство стали на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 1,88 млн тонн, сохранив 14 место в рейтинге 64 стран-основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

В июле зафиксировано наращивание выплавки стали к июлю 2020 года во всех странах первой десятки, кроме Китая, передает Интерфакс-Украина.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам июля 2021 года выглядит следующим образом: Китай (86,79 млн тонн, падение на 8,4% к июлю 2020 года), Индия (9,85 млн тонн, рост на 13,3%), Япония (8,01 млн тонн, рост на 32,5%), США (7,48 млн тонн, рост на 37,9%), РФ (6,67 млн тонн, увеличение на 13,4%), Южная Корея (6,13 млн тонн, "плюс" 10,8%), Турция (3,23 млн тонн, рост на 2,5%), Германия (3,02 млн тонн, рост на 24,7%), Бразилия (3,01 млн тонн, рост на 14,5%) и Иран (2,55 млн тонн, рост на 9%).

Далее следуют Италия (2,25 млн тонн, рост на 29,2%), Вьетнам (2,23 млн тонн, рост на 61,6%), Тайвань (КНР, 1,96 млн тонн, рост на 14,8%), Украина (1,88 млн тонн, рост на 7,1%) и Мексика (1,71 млн тонн, "плюс" 36%).

В целом в июле текущего года выплавка стали возросла на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 161,69 млн тонн.

За семь месяцев текущего года первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (649,33 млн тонн, рост на 8%), Индия (67,98 млн тонн, рост на 28,7%), Япония (56,07 млн тонн, рост на 16,2%), США (49,54 млн тонн, "плюс" 18,5%), РФ (44,88 млн тонн, рост на 9,2%), Южная Корея (41,33 млн тонн, рост на 8,7%), Германия (23,64 млн тонн, рост на 18,9%), Турция (22,93 млн тонн, рост на 17,7%), Бразилия (20,97 млн тонн, рост на 22%) и Иран (17,83 млн тонн, рост на 9,9%).

Далее следуют Вьетнам (15,08 млн тонн, рост на 69,3%), Италия (14,99 млн тонн, больше на 26,5%), Тайвань (КНР, 13,452 млн тонн, рост на 8,2%), Украина (12,73 млн тонн, "плюс" 7,4%) и Мексика (11,17 млн тонн, "плюс" 19,1%).

В целом за семь месяцев 2021 года 64 страны произвели 1,17 млрд тонн стали, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что металлургические предприятия Украины, как ожидается, по итогам 2021 года увеличат выплавку стали на 6,3% по сравнению с 2020 годом – до 21,92 млн тонн.