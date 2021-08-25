Индия планирует выручить $81 миллиард от приватизации и аренды государственных активов

Индия планирует привлечь 6 трлн рупий ($81 млрд) в течение следующих четырех лет за счет монетизации ряда правительственных активов.

Этот шаг направлен на то, чтобы стимулировать инвестиции в частном секторе и ускорить рост экономики, передает Интерфакс-Украина.

В рамках плана власти страны планируют монетизировать активы в сфере инфраструктуры, телекоммуникации и горнодобывающей промышленности, говорится в сообщении правительства страны.

"Это необходимо для создания возможностей для работы, что обеспечит высокие темпы экономического роста и беспрепятственно свяжет сельские и полугородские районы", - сообщила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман.

Власти Индии планируют передать частному сектору уже построенные активы, в том числе газопроводы, железнодорожные станции и складские помещения в долгосрочную аренду, сказал главный исполнительный директор правительственного научно-исследовательского центра NITI Aayog Амитабх Кант на пресс-конференции.

Правительство страны планирует привлечь 1,6 трлн рупий за счет передачи в аренду активов в сфере строительства дорог, 1,52 трлн рупий за счет монетизации железнодорожных активов, 452 млрд рупий от линий электропередачи, 398,32 млрд рупий от монетизации активов в отрасли добычи природного газа и 351 млрд рупий от телекоммуникационных проектов.

Старт программы запланирован на следующий финансовый год, который начнется в марте.

При этом в рамках стратегии значительная доля активов останется под контролем государства.

Индия наиболее существенно пострадала от последствий пандемии COVID-19 среди крупнейших мировых экономик на фоне приостановки работы предприятий и спада потребительской активности из-за ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Власти страны принимают меры для ускорения роста экономики, включая смягчение правил в отношении прямых иностранных инвестиций и продажу активов государственных предприятий в таких секторах, как авиационный и нефтяной.

ВВП Индии вырос на 1,6% за три месяца, завершившихся в марте. В предыдущем финансовом году экономика страны сократилась на 7,3%.