В Украине зафиксировали 727 новых случаев COVID-19

На утро 25 августа в Украине зафиксировали 727 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 46 детей и 10 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 682 человека, умерло 20 пациентов, выздоровело – 382. Кроме того, совершили 26 204 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 276 590 человек, выздоровело – 2 202 160, летальных случаев зафиксировали 53 521, также провели 11 857 352 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 5 108 074 человека, за прошедшие сутки – 20 739. Полностью иммунизированы 3 192 128 украинцев.