Мировые цены на алюминий приблизились к трехлетнему максимуму

Цены на алюминий находятся вблизи максимальных уровней более чем за три года на фоне перебоев в поставках, ограничивающих предложение на рынке.

С начала года цены на алюминий подскочили на 32% на фоне восстановления мировой экономики, которое, как ожидается, должно стимулировать покупку различных товаров, при изготовлении которых используется металл, передает Интерфакс-Украина.

Котировки контрактов на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) в среду повысились на 0,5% – до $2 629 за тонну. Их значение приблизилось к $2 642, максимуму с апреля 2018 года, достигнутому 30 июля.

Цены на алюминий в Шанхае достигли максимальной отметки с 2008 года, поднявшись на 1,4%, до 20 705 юаней за тонну.

Дополнительную поддержку котировкам оказывают надежды на то, что Китай, являющийся крупнейшим производителем алюминия, ограничит объем предложения на фоне борьбы с выбросами.

Рынок металлов восстанавливается после недавнего падения на фоне ослабления тревог по поводу распространения нового штамма коронавируса "дельта" и его последствий для восстановления мировой экономики, а также перспектив новых стимулирующих мер в Китае, которые могут улучшить прогноз спроса, пишет агентство Bloomberg.