Украина экспортировала уже 6,5 миллиона тонн зерновых нового урожая, – Минагрополитики

Украина с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 25 августа экспортировала 6,48 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 127 тыс. тонн больше, чем годом ранее.