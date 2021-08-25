Одна компания пополнила финансовый рынок Украины, – Нацбанк

Национальный банк внес в Государственный реестр финансовых учреждений ООО "ФК "Мадрид".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что соответствующее решение было принято 19 августа.

Кроме того, компания получила три лицензии на предоставление финансовых услуг – на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, на предоставление услуг по финансовому лизингу и на услуги по факторингу.