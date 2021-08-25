Объем выданных льготных кредитов для бизнеса вырос до 58,8 миллиарда

За неделю в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 441 кредита на 1,2 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, всего с момента старта программы было выдано 22 329 кредитов на общую сумму 58,8 млрд грн.

Из них 20,8 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 7 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 30,9 млрд грн выданы как антикризисные кредиты.

В Минфине напомнили, что Фонд развития предпринимательства сотрудничает с 33 банками.