СБУ разоблачила двух чиновников Черкасской облгосадминистрации на хищении 750 тысяч во время капремонта больницы
Об это сообщает пресс-центр СБУ.
По оценкам строительно-технической экспертизы, противоправная деятельность организаторов схемы нанесла убытков государству на 750 тыс. грн.
"Установлено, что для реализации коррупционного механизма чиновники привлекли представителей аффилированной строительной компании. В 2020 году чиновники заключили с подрядчиками два договора на проведение капремонта приемного отделения медицинского заведения", – говорится в сообщении.
Однако соответствующие ремонтные работы были проведены не в полном объеме, а часть денег инфраструктурного проекта злоумышленники вывели в тень. Для этого они вносили недостоверные ведомости в акты выполненных работ.
По материалам СБУ, двум чиновникам облгосадминистрации сообщили о подозрении по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.