Кривой Рог вновь возглавил бывший многолетний мэр Вилкул

Обязанности мэра Кривого Рога будет временно выполнять бывший городской голова Юрий Вилкул, который уже был мэром города в 2010-2020 годах и на последних выборах отказался от участия во втором туре по состоянию здоровья, поддержав представителя от ОПЗЖ Константина Павлова.

Как сообщает пресс-служба горсовета Кривого Рога, это стало возможным после того, как секретарь горсовета Александр Котляр ("Слуга народа") сложил свои полномочия.

Депутаты удовлетворили заявление Котляра об отставке, после чего по результатам тайного голосования назначили на должность нового секретаря горсовета, который будет исполнять обязанности мэра до новых выборов, Юрия Вилкула.

Как сообщалось, избранный в 2020 году мэр Кривого Рога, экс-нардеп, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константин Павлов был найден мертвым 15 августа. По предварительным данным следствия, он совершил самоубийство. Нацполиция также рассматривает версию убийства нардепа.