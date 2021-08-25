Банки получили 40 миллиардов прибыли с начала года, – Нацбанк

Банковская система по итогам января-июля увеличила прибыль по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 40,1% – до 39,8 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передает Finbalance.

Доходы банков за семь месяцев 2021 года выросли на 0,5% – до 149,9 млрд грн, в том числе процентные доходы на 6,7% (до 93,3 млрд грн), комиссионные доходы – на 33,9% (до 49,7 млрд грн), другие операционные доходы – на 18,4% до 4,4 млрд грн

В то же время результат от переоценки и от операций купли-продажи стал отрицательным – за семь месяцев 2020 года он составлял 19,3 млрд грн.

Расходы банков январь-июль этого года уменьшились на 8,8% – до 11,2 млрд грн, в том числе процентные расходы упали на 24,8% до 29,6 млрд грн, отчисления в резервы – на 68,7% до 6 млрд грн, тогда как комиссионные расходы увеличились на 45,1% до 18,5 млрд грн, а общие административные расходы – на 11,7 до 42,8 млрд грн.

Ранее Нацбанк сообщал, что прибыль банковского сектора за второй квартал составила 19,1 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Рентабельность капитала выросла до 29% против 23% в 2020 году. Факторами стали существенное сокращение отчислений в резервы и быстрый рост операционных доходов.