"Белавиа" продлила приостановку всех рейсов в Украину до конца сентября

Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку всех рейсов в Украину до 30 сентября 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе "Белавиа", соответствующая дата определена украинской стороной, передает Интерфакс-Украина.

"Украинская сторона проинформировала о продлении запрета на полеты "Белавиа" до 30 сентября 2021 года. Это их официальная позиция. В связи с этим продлена приостановка всех рейсов в Украину", – сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в связи с запретом украинских властей на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания была вынуждена отменить полеты в Украину с 26 мая по 25 августа.

Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Беларусью и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

До этого авиакомпания "Белавиа" выполняла 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев и 26 рейсов в другие города Украины. Маршрут через Минск был кратчайшим путем для полетов в Москву. Кроме того, через Украину проходили маршруты "Белавиа" в южном направлении.

Украина и ряд стран ЕС ввели такие ограничения в отношении Беларуси после того, как по указанию Александра Лукашенко самолет авиакомпании Ryanair 23 мая экстренно посадили в Минске. На его борту находился бывший главред ресурса NEXTA Роман Протасевич, он был арестован.