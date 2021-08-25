Служба занятости трудоустроила в сфере обороны 2000 человек с начала года

В январе-июле 2021 года Государственная служба занятости трудоустроила более 2,3 тыс. граждан в сфере обороны, из которых 2,1 тыс. человек – зарегистрированы безработные.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Как сообщается, 1,5 тыс. работников получили новую работу в воинских частях, почти 200 человек – в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. По региональному срезу больше всего людей трудоустроено в Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях.

"Сейчас Минэкономики проводит переформатирование структуры и принципов работы Государственной службы занятости. Предусмотрено внедрить более эффективную модель предоставления клиентоориентированных услуг. Основные акценты – на углубление сотрудничества с работодателями и другими участниками рынка труда, ускорение процессов трудоустройства, повышение культуры обслуживания клиентов. Наша цель – вернуть к легальной занятости и интегрировать в рынок труда лиц, ищущих работу, а также установить контакт с экономически неактивным населением и в дальнейшем его активизировать", – прокомментировала заместительница министра экономики Украины Светлана Глущенко.

По состоянию на 16 августа 2021 года количество официально зарегистрированных безработных уменьшилось на треть и составило 315 тыс. человек. Это на 179 тыс. человек, или 36%, меньше, чем на эту дату прошлого года.