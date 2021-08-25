Минфин признал нехватку заложенных в госбюджете средств на субсидии
Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Интерфакс-Украина.
"Да, финансирование субсидий – один из показателей, которые требуют корректив в бюджете на этот год", – сказал Марченко.
Как пояснил министр, субсидии оплачиваются в начале следующего за отчетным месяцем. Таким образом, декабрьские субсидии будут оплачены в январе.
"Выходит, только октябрь-ноябрь. Финансирование субсидий на этот период наиболее критическое, и мы сейчас думаем, как этот вопрос снять", – сказал глава Минфина.
При этом Марченко заверил, что времени на коррекцию достаточно и правительство готово выделить деньги.
"Мы говорили: после отопительного сезона проанализируем и сделаем выводы. Но правительство готово выделить средства, это не является проблемой. Учитывая перевыполнение бюджета, я не считаю это проблемой. Средств на субсидии хватит всем, у кого на это есть право", – отметил Сергей Марченко.
Как сообщалось, еще в феврале министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что ведомство просит Министерство финансов увеличить на 10 млрд финансирование программы предоставления субсидий.
С тех пор цены на газ достигли рекордных показателей. По данным местных властей, даже с учетом предложенной "Нафтогазом" финксированной цены на газ, которая значительно ниже рыночной, уже осенью тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%.