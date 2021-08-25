Минфин признал нехватку заложенных в госбюджете средств на субсидии

Для обеспечения выплаты субсидий в октябре и ноябре необходимо вносить изменения в закон о госбюджете на 2021 год, однако это не должно стать проблемой с учетом перевыполнения госбюджета по доходам.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Да, финансирование субсидий – один из показателей, которые требуют корректив в бюджете на этот год", – сказал Марченко.

Как пояснил министр, субсидии оплачиваются в начале следующего за отчетным месяцем. Таким образом, декабрьские субсидии будут оплачены в январе.

"Выходит, только октябрь-ноябрь. Финансирование субсидий на этот период наиболее критическое, и мы сейчас думаем, как этот вопрос снять", – сказал глава Минфина.

При этом Марченко заверил, что времени на коррекцию достаточно и правительство готово выделить деньги.

"Мы говорили: после отопительного сезона проанализируем и сделаем выводы. Но правительство готово выделить средства, это не является проблемой. Учитывая перевыполнение бюджета, я не считаю это проблемой. Средств на субсидии хватит всем, у кого на это есть право", – отметил Сергей Марченко.

Как сообщалось, еще в феврале министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что ведомство просит Министерство финансов увеличить на 10 млрд финансирование программы предоставления субсидий.

С тех пор цены на газ достигли рекордных показателей. По данным местных властей, даже с учетом предложенной "Нафтогазом" финксированной цены на газ, которая значительно ниже рыночной, уже осенью тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%.