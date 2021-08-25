Увеличение экспорта в текущем году привело к укреплению гривни и росту экономики, – эксперты

Наращивание экспортных рынков и валютных поступлений от предприятий-экпортеров дает Украине укрепление гривны и рост экономики.

Такое мнение выразили эксперты, опрошенные УНИАН.

Экономисты отмечают, что оживление украинской экономики, наблюдавшееся в последние месяцы, дало хороший ресурс для наполнения государственного бюджета.

За первые семь месяцев 2021 года он пополнился более чем на 680 млрд грн и превысил аналогичный показатель 2020 года. Это произошло преимущественно за счет роста таможенных и налоговых поступлений. Значительную роль сыграло увеличение экспорта сырьевых товаров в условиях благоприятной конъюнктуры.

Экономический эксперт аналитического центра "Змист" Игорь Петриченко считает, что рост сырьевых цен в мире, приводит к росту притока валюты от национального экспорта, так как сырье составляет в нем наибольшую долю.

"В сумме эффект для Украины положительный, то есть рост притока валюты значительно больше роста оттока. Учитывая высокую степень корреляции нашего ВВП в долларовом эквиваленте и средних зарплат в долларах с притоком валюты в страну, такая ситуация будет означать значительный рост и ВВП, и зарплат в долларах уже в этом году", – сказал Петриченко.

В свою очередь директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак считает, что для Украины, как экономики с высокой долей сырьевой составляющей в ВВП, такой рост мировых цен – хорошая новость.

"Это приводит к ускоренному росту экономики, увеличению объема валютной выручки при том же физическом объеме экспорта. А следовательно – к укреплению гривни, которое мы наблюдаем", – сказала она.

Как известно, мировая экономика восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Около года цены на черные и цветные металлы, газ, нефть, железную руду, а также зерно, кукурузу, масличные и другие сырьевые товары стремительно растут, подтягивая уровень цен на отечественном рынке.