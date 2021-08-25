Прибыль предприятий выросла в первом полугодии в 12 раз, – Госстат

Предприятия и организации Украины в январе-июне 2021 года получили прибыль от обычной деятельности до налогообложения на сумму 384,9 млрд грн, что более чем в 12 раз превышает этот показатель за аналогичный период 2020 года (29,2 млрд грн).

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, в первом полугодии 2021 года предприятия страны, сработавшие рентабельно, получили 461,7 млрд грн прибыли, что в 1,7 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года.

В то же время 25,4% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом: их убытки в январе-июне текущего года сократились на 67,1% по сравнению с январем-июнем минувшего года - до 76,8 млрд грн.

Ранее сообщалось, что предприятия и организации Украины в январе-марте 2021 года получили прибыль от обычной деятельности до налогообложения на сумму 166 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2020 года убыток составлял 4,9 млрд грн.