Налоговая служба запустила интерактивную карту об уплате налогов по регионам

Государственная налоговая служба (ГНСУ) запустила Интерактивную налоговую карту Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, интерактивная налоговая карта дает возможность в онлайн-режиме в любое время без обращения в органы ГНС получать актуальную налоговую информацию об агрегированных показателях в части уплаченных сумм налоговых платежей, начисленных налоговых обязательств, сумм налогового долга, излишне уплаченных сумм и суммы платежей, которые уплачены и будут начислены в последующих периодах.

Информация предоставляется по Украине и в разрезе:

регионов;

территориальных общин;

видов экономической деятельности;

налогов;

видов бюджетов;

систем налогообложения;

по организационно-правовым формам;

типа плательщика (физические и юридические лица);

статуса плательщика (крупный, средний, малый бизнес и неприбыльные бюджетные учреждения).

Следующим этапом запланировано реализовать возможность отображения графиков, показателей на отчетную дату в сравнении с предыдущим периодом, создание паспортов территориальных общин.

Налоговая карта уже доступна пользователям на веб-портале ГНС и в открытой части Электронного кабинета, а также по ссылке: https://map.tax.gov.ua.

Интерактивная налоговая карта Украины работает в тестовом режиме.