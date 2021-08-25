Реализация услуг выросла во втором квартале на 23%, – Госстат

Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в апреле-июне 2021 года составил 253,9 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 22,9% выше уровня апреля-июня 2020 года.