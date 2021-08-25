Нацбанк внес в реестр одну финансовую компанию, а другую – лишил лицензии

Национальный банк Украины внес в государственный реестр финансовых учреждений ООО "ФК "Мадрид" (код за ЕДРПОУ 42951405).

Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 19 августа 2021 года.

Кроме того, ООО "ФК "Мадрид" получило три лицензии на предоставление финансовых услуг – на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, на предоставление услуг по финансовому лизингу и на предоставление услуг по факторингу.

Также НБУ аннулировал лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) у кредитного союза "Азовская кредитная компания" (код ЕГРПОУ 23031894) на основании заявления кредитного союза.

В частности было принято решение аннулировать лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), а именно на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата.

По состоянию на 1 июля 2021 года обязательства кредитного союза "Азовская кредитная компания" составили 1,77 млн грн (0,13% от общего объема рынка), из них обязательства по взносам (вкладам) членов кредитного союза на депозитные счета - 96 тыс. грн (0,008% от общего объема рынка). При этом ее активы составили 42,8 млн грн (доля от общего объема рынка кредитных союзов 1,86%).