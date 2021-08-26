Мировая экономика может потерять $2,3 триллиона из-за медленного процесса вакцинации, – EIU

Медленный процесс вакцинации и неравномерная доступность вакцин против COVID-19 в различных странах может привести к масштабным потерям для мировой экономики.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделениея британского журнала The Economist, передает Интерфакс-Украина.

В государствах, где к середине следующего года не будет достигнуть 60-процентный уровень вакцинации населения, совокупное снижение ВВП составит $2,3 трлн в период с 2022 года по 2025 год.

В первую очередь это касается развивающихся стран, где значительная часть населения еще не успела получить даже первую дозу вакцины. Две трети потерь мировой экономики придутся именно на долю emerging markets, отмечает EIU.

Азия понесет наибольшие совокупные потери среди регионов из-за медленной вакцинации - на $1,7 трлн. Между тем в расчете по отношению к объему экономики самые значительные потери понесут страны Африки, расположенные к югу от Сахары - 3% от прогнозируемого на 2022-2025 годы ВВП.

"В любом случае появление штамма "дельта" означает, что вакцинация может не оказаться тем чудодейственным средством, на которое надеялись правительства многих стран. Политическим лидерам необходимо переосмыслить свою стратегию относительно COVID-19, чтобы адаптировать ее на долгосрочную перспективу", - отмечается в сообщении EIU.