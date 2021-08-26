Киев сократит финансирование реконструкции Бортнической станции аэрации

Киевская городская государственная администрация утвердила перераспределение 16,1 млн грн в 2021 году на строительство ряда объектов жилищно-коммунального хозяйства за счет сокращения объема финансирования работ по реконструкции первой очереди Бортнической станции аэрации.

Это следует из распоряжения КГГА, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, из этой суммы 12,1 млн грн направят на реконструкцию дюкерных переходов через Днепр, 4 млн грн – на противооползневые работы на склоне Батыевой горы, а также по ул.Лукьяновской, 46.

Средства перенаправляются за счет сокращения финансирования по программной классификации расходов и кредитования местных бюджетов "Софинансирование инвестиционных проектов, которые реализуются за счет средств государственного фонда регионального развития".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года "О состоянии водных ресурсов Украины", которое среди прочего предусматривает ускорение заключения договора генерального подряда для реализации проекта "Реконструкция сооружений очистки сточных канализационных вод и строительство технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации".