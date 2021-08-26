В Украине за сутки зафиксировано 1 581 новый случай заболевания коронавирусом

В Украине по состоянию на утро 26 августа зафиксирован 1 581 новый случай заболевания COVID-19, выздоровели 1 269 человек, 45 умерли.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"За сутки 25 августа 2021 в Украине зафиксирован 1 581 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей –104, медработников – 38). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 464 человека; летальных случаев – 45; выздоровели – 1 269 человек", – сказано в сообщении.

25 августа сообщалось о 727 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 278 171 человек, выздоровели 2 203 429 человек, летальных случаев – 53 566.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.