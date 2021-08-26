ГПЗКУ за полгода сократила чистый убыток в 40 раз

Чистый доход от реализации АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" за первое полугодие 2021 года составил 5,7 млрд грн. Чистый доход за аналогичный период 2020 составлял 4,17 млрд ​​грн. Так, результат нынешнего года демонстрирует увеличение чистого дохода более чем на 1,5 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении ГПЗКУ в Facebook.

Чистый финансовый результат компании за первое полугодие 2021 года - убыток в размере 87 млн ​​грн. В то время за аналогичный период 2020 года убыток составил 3,45 млн грн.

При этом чистый убыток компании за первый квартал 2021 года составлял 144 млн грн, а за второй квартал 2021 года компания получила чистую прибыль в размере 57 млн ​​грн.

Отмечаеися, что с 2013 года деятельность ГПЗКУ была убыточной. Значительное влияние на финансовые результаты компании причинило избыточную финансовую нагрузку - китайский кредит. Кроме расходов на обслуживание кредита, на финансовый результат влияет колебания валютного курса.

"Зато обращаем ваше внимание, что получен убыток за первое полугодие 2021 года является одним из наименьших за период обслуживания кредита с 2014 года", - добавили в компании.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

ГПЗКУ по итогам 2020 года нарастила чистый убыток в 3,8 раза по сравнению с 2019 годом - до 5,86 млрд грн. Доход от реализации продукции упал вдвое - до 7,12 млрд грн.