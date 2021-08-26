Вклады физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования в июле составили 625 миллиардов

По состоянию на 1 августа 2021 года общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 624,7 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало августа:

вклады в национальной валюте - 382,3 млрд грн;

вклады в иностранной валюте - 242,4 млрд грн.

При осуществлении выплат возмещения по вкладам в иностранной валюте они перечисляются в гривню по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.

Вклады 98% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма вкладов составляет 241,24 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,4%, а сумма их вкладов на 1 августа 2021 года составила 56,4 млрд грн (9% от общей суммы вкладов).

По состоянию на 1 августа 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования начислялся 71 банк.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 июня 2021 года общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 616,7 млрд грн.