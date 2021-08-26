Беларусь временно запретила экспорт зерна
Данное решение принято в соответствии с постановлением Совета министров №482, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале, передает Latifundist.
В соответствии с документом, установлен временный запрет на вывоз пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, прочих злаков, а также семян рапса.
"Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства-члены Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в постановлении.
При этом действие пункта постановления не распространяется на товары, вывозимые за пределы Беларусь в государства, для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений Правительства Республики Беларусь, а также в качестве припасов.
Ранее сообщалось, что правительство Беларуси ввело запрет на вывоз гречки и пшеничной муки.