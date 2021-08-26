Налоговая милиция изъяла в Одесской области алкогольных напитков на 14 миллионов
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Налоговая милиция ГУ ГФС в Одесской области разоблачила должностных лиц предприятия в уклонении от уплаты налогов.
Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы в Facebook.
Должностные лица предприятия осуществляли реализацию ликероводочных изделий документально по заниженным ценам на 40%, чем фактически реализовывались.
Финансово-хозяйственная деятельность данного предприятия осуществлялась вне правового поля и была направлена на получение налоговой выгоды и уклонения от налогообложения.
По результатам санкционированных обысков обнаружены и изъяты алкогольные и слабоалкогольные напитки в ассортименте в общем объеме более 195 тыс. литров на сумму около 14 млн гр., черновая документация по реализации алкогольных напитков за наличные.
Следственно-розыскные действия продолжаются.
Джерело: Facebook