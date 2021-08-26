Гоструда выявила за два месяца почти 8000 нелегальных работников

С 1 июля 2021 года в Украине продолжается инспекционная кампания по легализации труда. За это время было начато 2 268 инспекционных посещений и выявлено 7 854 работника, допущенных к работе без трудовых договоров.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет почти 5 человек на одного проверенного работодателя. Наибольшее количество неоформленных работников выявлено в следующих областях: организация питания, сельское хозяйство, торговля.

В региональном разрезе наиболее незадекларированных работников выявлено в Одесской (592), Киевской (556) и Запорожской (549) областях.

Также в ходе проведенных инспекционных мероприятий заключены трудовые договоры с 3299 работниками.

Кроме того, наблюдается увеличение количества официально оформленных работников. Так, за последнюю неделю было официально трудоустроено 70 133 работника, это на 3 351 работник больше, чем за соответствующий период прошлого года. Вообще с начала инспекционной кампании количество надлежащим образом оформленных работников увеличилась почти 49 000 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщалось, с 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой начались инспекции Гоструда с целью выявления работодателей, использующих незадекларованный труд, и стимулирования их к переходу в формальные трудовые отношения.