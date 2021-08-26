Крупные сети АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо

26 августа средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 21 коп./л и составила 29,09 грн/л, бензин А-95 подешевел на 24 коп./л - до 29,96 грн/л, а дизельное топливо - на 11 коп./л, до 28,09 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

Снижение цен стало результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на изменение предельных цен отреагировали сети ОККО и WOG. Обе компании снизили цену на дизельное топливо на 53 коп./л, до 28,11 грн/л. "Двойка" и "пятерка" обычных марок на станциях этих сетей подешевели на 1-1,14 грн/л, до 29,99 грн/л и 30,53грн/л.

Кроме того, все виды топлива подешевели на 50 коп./л на станциях сети "Фактор". Цена ДТ в сетях Prime и Motto опустилась на 20 и 12 коп./л.

Как сообщалось, Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,53 грн/литр и дизтоплива – 21,11 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях (АЗС) на конец августа-начало сентября.