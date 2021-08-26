Запасы угля на складах ТЭС меньше плановых уже в 2,3 раза, – "Укрэнерго"

По состоянию на утро 25 августа на складах ТЭС находится 750 тыс. тонн угля, что на 1,7% меньше, чем на начало предыдущей недели (16 августа – 763 тыс. тонн). В то же время увеличились запасы газового угля по сравнению с началом предыдущей недели – на 2,2% до 501 тыс. тонн (16 августа – 490 тыс. тонн).

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Отмечается, что это является следствием уменьшения производства электроэнергии на ТЭС в течение выходных дней. В результате за последние три дня запасы газового угля увеличились на 33,2 тыс. тонн.

Объем антрацитового угля по сравнению с началом предыдущей недели уменьшился на 8,8% до 249 тыс. тонн.

Кроме этого, в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденного Минэнерго, на складах ТЭС находится в два раза меньше угля, чем должно быть на 25 августа. В частности, газового угля накоплено в 2,3 раза меньше в соответствии с графиком, тогда как антрацитового – в 1,5 раза.

На складах ТЭЦ на 25 августа находится 168 тыс. тонн угля, что на 9,9% меньше, чем по состоянию на 16 августа (185 тыс. тонн).