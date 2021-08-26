Гоструда ускорит рассмотрение документов на получение разрешений до 5 дней

Гоструда поручила руководителям своих территориальных органов обрабатывать запросы на получение разрешений в срок до 5 рабочих дней. Это касается выдачи разрешений на выполнение работ повышенной опасности/эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Поручением предполагается изменение в организации рассмотрения документов о регистрации и выдачи разрешений. В результате будет введена постоянная практика - они будут рассматриваться в срок до 5 рабочих дней, меньше предельных сроков, определенных законодательством.

Такая практика будет способствовать совершенствованию процесса получения разрешительных документов в сфере выполнения работ/эксплуатации оборудования повышенной опасности и позволит субъектам хозяйствования обеспечивать право на качественное и своевременное получение административных услуг.

Сейчас Гоструда совместно с Минэкономики работает над внесением изменений в отдельные нормативно-правовые акты, которые дадут возможность выдавать разрешительные документы в сфере выполнения работ/эксплуатации оборудования повышенной опасности онлайн в электронном виде.