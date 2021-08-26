"Укрзализныця" планирует объявить тендер на закупку поездов для City Express в конце сентября

"Укрзализныця" в конце сентября планирует объявить открытый международный тендер на закупку подвижного состава для проекта City Express.

Об этом сообщил и. о. главы правления компании Александр Камышин в ходе презентации пятивагонного электропоезда Stadler Flirt швейцарской компании Stadler, передает Интерфакс-Украина.

"В феврале президент (Владимир Зеленский, – ред.) анонсировал проект City Express в Киеве, Днепре и Харькове. "Укрзализныця" активизировала работу в этом направлении. Мы сегодня проектируем станции, заканчиваем ТЭО проекта и техзадания на закупку подвижного состава для Киевского узла. В ближайшее время разошлем техзадания всем украинским и международным потенциальным участникам закупки подвижного состава. В конце сентября планируем объявить открытый международный тендер, где будем рады видеть и Stadler, и других готовых поставщиков подвижного состава", – сказал Камышин.

Он рассказал, что Stadler Flirt в Украине тестируется уже неделю.

"Нам важно понять, насколько хороши технические и сервисные показатели этого поезда. Мы будем тестировать его еще несколько недель. Полагаю, украинцы достойны поезда такого уровня", – отменил и.о. главы компании.

По словам генерального директора Stadler Rail Group Петера Шпулера, к настоящему времени компания уже продала около 2 тыс. единиц Stadler Flirt.

В пресс-службе "Укрзализныци" добавили, что первые поезда Stadler компания планирует закупить и запустить на маршрутах киевского узла до конца 2022 года. Среди источников финансирования закупки рассматриваются как средства госбюджета, как и кредитные средства, предложенные производителями.

Как сообщалось, в августе для испытаний в Украину был доставлен пятивагонный электропоезд Stadler Flirt ЭПМ. В июне сообщалось, что Stadler выбрал локацию для развертывания завода по производству электропоездов в Украине и готов предоставить для тестирования 1-2 электропоезда.

Максимальная скорость электропоезда ЭПМ 160 км/ч. В поезде 262 места для сидения 1 и 2 класса, также предусмотрены места для проезда пассажиров с ограниченными физическими возможностями.