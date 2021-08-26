ГБР задержало главу нацпарка, где Офис Зеленского планирует строительство туристических объектов

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали руководителя Азово-Сивашского национального парка Олега Бандурина, который также является депутатом Мелитопольского городского совета от партии "ОПЗЖ".

Как сообщает пресс-служба ГБР, главу национального парка обвиняют в том, что он за деньги позволял туристам отклоняться от туристических маршрутов в заповедной зоне.

"Кроме официальных платежей за автомобильные экскурсии по острову Бирючий, чиновник систематически брал с туристов дополнительные деньги, за которые они могли "свободно" передвигаться заповедной территорией", – сказано в сообщении ведомства.

Сотрудники ГБР задержали руководителя Нацпарка во время получения очередной части платы прямо в служебном кабинете.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, в том числе обыски. Решается вопрос сообщение чиновнику о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", – отмечают в ГБР.

Как сообщалось, в июне заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал планы открыть свободный доступ на территорию Бирючего острова в Азовском море, где находится государственная резиденция президента Украины. Сейчас остров входит в состав Азово-Сивашского национального природного парка.

Тимошенко также отмечал, что в этом году Бирючем острове начинается строительство инфраструктурных туристических объектов.